التموين: المواطن يدفع 20 قرشا فى الرغيف المدعم والدولة تتحمل 105 قروش

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة فكرت في بيع الخبز المدعم بالوزن لاصحاب البطاقات التموينية ، بحيث يحصل أصحاب البطاقات على ٤٥٠ جرام خبز يوميا موضحا أن هناك أفكار جيدة كثيرة تم طرحها ، إلا أن تنفيذ هذه الأفكار هو الصعب، فالوزارة تفكر في آليات واضحة لتنفيذ كل المقترحات حول الدعم النقدي.

وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»:"لو تم تطبيق الدعم النقدي لن يكون هناك تلاعب في سعر رغيف العيش لأنه سيباع بسعره ويصل إلى المواطن المستحق".

وواصل: «المواطن يدفع لرغيف العيش 20 قرشا، ويكلف الدولة ما يفوق 135، والدولة تدعمه بـ105، وبعض المخابز تشتري من المواطنين رغيف العيش بسعره المدعم وتبيعه بسعر السوق، وبالتالي لا يصل الدعم لمستحقيه، فمثلا: «المواطن يذهب بالبطاقة لصاحب المخبز ويشتري منه الرغيف بـ 10 صاغ، ويبيعه بجنيه أو جنيه ربع، وهذا ليس فسادا بل هو بل هو الهدر بكل صوره».