مهرجان الموسيقى العربية 32| أسعار غير متوقعة لحفل تامر عاشور

يلتقي الفنان تامر عاشور للمرة الأولى جمهوره في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 32، التي تضم عدد مميز من نجوم الأغنية العربية ومطربي الأوبرا.

موعد حفل تامر عاشور في مهرجان الموسيقى العربية 32

يقام حفل تامر عاشور يوم الجمعة 18 أكتوبر في تمام الثامنة والنصف مساءً على مسرح النافورة المكشوف بقيادة المايسترو سعيد كمال.

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في مهرجان الموسيقى العربية 32

قسمت أسعار التذاكر إلى 7 فئات: الأولى 4000 جنيه، الثانية 3500 جنيه، الثالثة 3000 جنيه، الرابعة 2500 جنيه، الخامسة 2000 جنيه، السادسة 1500 جنيه، السابعة 1000 جنيه.

ويقام المهرجان على مسارح دار الأوبرا المصرية، منها: "المسرح الكبير، الصغير، الجمهورية، سيد درويش، النافورة، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح أوبرا دمنهور، سيد درويش بالإسكندرية.

النجوم المشاركين بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

من النجوم المشاركين في الدورة الـ 32: الموسيقار عمر خيرت، مدحت صالح، لينا شماميان، تامر عاشور، أحمد سعد، وائل جسار، لطفي بوشناق، مروة ناجي، عاصي الحلاني، هاني شاكر، محمد محسن، فؤاد زبادي، علي الحجار، عبير نعمة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وعد البحري، همام إبراهيم، نادية مصطفى، أحمد جمال وآخرون.

كانت أحدث أغاني تامر عاشور من خلال أغنية وداع وداع من كلمات محمد جشم باشا، ألحان مصطفى إبراهيم، توزيع عمرو الخضري، وتقول كلماتها " جاي بعد ما شوفت غيرك

قال بتندم عاللي فات

جاي بتفتح صفحة دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيرة

مش هنحيي في اللي مات

وداع وداع مش فاضيلك

أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

أصله مش خدام جنابك

سلام سلام واستابينا

أغنية هيجيلي موجوع

بجانب “هيجيلي موجع” التي حققت روواجًا جماهيريًا كبيرًا ووصلت لأكثر من 136 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية هيجيلي موجوع من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمر الخضري، هيجيلي موجوع دموعه في عينه.. تعبان هديله أسبوع هييجي بعديها ندمان هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على ايه هيجيلي والخوف باين في كلامه وعينيه.

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش معقول لما يجي بعد أذاه ما وجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ماسيبش كلام مقولهوش هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش".

إضافةً إلى أغنية عديت، والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة عبر "يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان غريب، توزيع توما.

كلماتها “عديت... جنبى اتمنيت.. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه.. كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى يا غزال ع الأرض”.