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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

بعد منعه من العرض.. الشركة المنتجة لـ"أوراق التاروت" تفجر مفاجأة عن مشاركة علي غزلان (تفاصيل)

علي غزلان
علي غزلان

أصدرت الشركة المنتجة لفيلم أوراق التاروت بيانًا رسميًا للرد على الأخبار المتداولة بشأن مشاركة البلوجر علي غزلان في الفيلم. 

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تفاصيل مشاركة علي غزلان في فيلم أوراق التاروت 

وأوضحت الشركة أن غزلان شارك في الفيلم كبلوجر وليس كممثل، حيث إقتصر دوره على جملة واحدة فقط يقول فيها: "العالم بينتهي"، دون أي تداخل مع الأبطال الرئيسيين.

ونفت الشركة وجود أي مشاهد تجمع بين علي غزلان والفنانين المشاركين في الفيلم، بما في ذلك الفنانة سمية الخشاب، وهو ما يخالف ما تم تداوله في بعض الصحف.

 

وتؤكد الشركة أن مشاركة غزلان لا تؤثر بأي شكل على البنية الفنية للفيلم أو أداء الممثلين، مشددة على أنها جاءت في إطار بسيط يخدم حبكة الفيلم ولا يتداخل مع الأداء الدرامي.

وتلتزم الشركة بكافة التعليمات الصادرة عن نقابة المهن التمثيلية برئاسة د. أشرف زكي، كما تؤكد على حرصها الدائم على تقديم أعمال فنية تلتزم بأعلى معايير الجودة والمهنية.

 

وتدعو الشركة الجمهور إلى انتظار فيلم أوراق التاروت الذي سيطرح قريبًا، مؤكدة أن الفيلم سيقدم مفاجآت فنية عديدة تليق بتطلعات المشاهدين.

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