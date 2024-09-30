وزير التموين: المواطن يحصل على دعم سلعى بقيمة 50 جنيها وسلم مدعومة

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ قيمة الدعم تتجاوز 636 مليار جنيه، وفيما يخص الدعم السلعي والخبز فإنه يتخطى 135 مليار جنيه.

وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: أن المواطن يحصل شهريا على دعم سلعة بقيمة 50 جنيه للسلعة، لكن المواطن ظل يحصل على مبلغ أكبر من ذلك».

موضحا : ان المواطن يحصل على مبلغ 50 جنيه على بطاقة التموين وسلع مدعمة منها السكر بـ سعر 12.5 جنيها بالإضافة إلى زجاجة زيت بسعر 30 جنيها ، وبالتالي هو رقم أقل من السوق، فاتورة الدعم 135 مليار جنيه بالإضافة إلى كانت 63 مليار جنيه تحملتها الدولة في فرق توفير هذه السلع.

وأكد أن الدولة لم ترفع يدها عندما حصل المواطن في السابق على جزء من السلع وبالتالي لن ترفع يدها، مؤكدا أن هذه ليست هي الرغبة الحقيقية، فالحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم لمستحقيه.