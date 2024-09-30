مستوحى من الزهور.. جورجينا تطرح عطرها الجديد| لن تصدق ثمنه

تصدر اسم عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، صديقة أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن أطلقت عطرها الجديد من قبل علامة تجارية سعودية شهيرة، إذ شهد حفل الحدث حضور عدد كبير نجوم الفن والموضة والسوشال ميديا من جميع أنحاء الوطن العربي.

عطر جورجينا

جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار في حفل تدشين عطرها الجديد

خطفت جورجينا رودريجيز الانظار لحظة وصولها حفل انطلاق عطرها الجديد من لافيرن، إذ طلت على الحاضرين بفستان ميدي ذو أكمام طويلة باللون الأسود مع حذاء باللون الذهبي، لتثبت أن البساطة والأناقة هي أساس كل شيء، ولكن الأمر الذي خطف قلوب الجماهير والحاضرين تواجد أطفالها إلى جانبها في الحفل، على الرغم من كونها سيدة أعمال إلا أنها لا تنسي أبدًا أنها أم فهي من الأمهات اللواتي يفضلن دومًا وجود أطفالهن في كل المناسبات، وهذه ليست المرة الأولى التي تصطحب أطفالها معها إلى حدث ما.

سعر عطر جورجينا الجديد.. مستوحى من الزهور

تساءل محبي وعشاق العطور، عن سعر عطر جورجينا رودريجيز الجديد، وهو واحد من أحدث ما أنتجت ماركة لافيرن للعطور النسائية، ووفقًا لما قاله البراند المصنع " الأنوثة في زجاجة"، فبحسب قولهم فهو عطر صُمم للأنثى التي عجز الشعراء عن وصفها، ورحلته تصميمه لم تكن صدفة، بل كان نتيجة رحلة من التخطيط والعمل تجاوزت عاماً بأكمله، تعاونت داليا ايزم مع جورجينا وصنعا أكثر من 740 عينة، وأخيرًا بعد الكثير من التجارب والمحاولات اختارت جورجينا التركيبة الساحرة في زجاجة عطر، لينطلق رحيقها جامعاً لكل أسرار الأنوثة في هذه الزجاجة المكونة من 75 مل.

يأتي عطر جورجينا في حقيبة بتصميم عصري مع باودر خاص، وزجاجة العطر على شكل جسد أنثى فالافتتاحية مكونة من الكشمش الأسود واليوسفي، وقلب الزجاجة من الياسمين والسوسن والكشمير وزهر البرتقال، وأخيرًا القاعدة من المسك.

عطر جورجينا

ويبلغ سعر زجاجة عطر جورجينا الجديد، 152.17 ريال سعودي، أي ما يعادل بالمصري 1960 جنيه.

وبعد ساعات قليلة من انطلاقه توافد الكثيرون على شراء هذا العطر الجديد الذي مرّ على، إذ لفتت شكل الزجاجة الفاخرة باللون الوردي الأنظار، والتي تأتي مرفقة في حقيبة كتب عليها اسم العلامة التجارية.

وسرعان ما انهالت التعليقات الإيجابية للفتيات اللواتي جربن العطر والتي جاءت كالأتي، " جميل جدا والريحه هاديه وحلوه"، "العطر خيييييييال يهبل"، "يجنن يابنات انصحكم فيهه"، "طلبته ماندمت من جد ررروعه فخم والباكج مرتب ومعاه عينه وكيس لو حبيتي تهدينه بصراحه يفوزون والسعر مناسب جدا".