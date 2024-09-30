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إطلاق عشرات الصواريخ فوق وسط الجليل وحيفا
الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

سرايا القدس تعرض مشاهد استهداف لجنود العدو بقذائف الهاون في محور نتساريم

صورة من عملية الاستهداف
صورة من عملية الاستهداف

عرضت سرايا القدس مشاهد من استهداف جنود العدو الصهيوني، بقذائف الهاون وصواريخ (107) على امتداد محور "نتساريم" .

 

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي

وفي وقت سابق، أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنه على مدار الأسبوع الأخير شنت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو سلسلة غارات وعمليات اغتيالات، لقادة ومواقع تابعة لمنظومة الصواريخ والقذائف الصاروخية الخاصة بمنظمة حزب الله.

 

‏وأضاف افيخاي ادرعي في بيان عبر حسابه: أنه خلال غارة على بيروت السبت تم القضاء على عيد حسن نشار، قائد منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى لدى منظمة حزب الله، وكان نشار عبارة عن مركز خبرات رئيسي في مجال القذائف الصاروخية، حيث عمل سابقًا قائدًا لوحدة صواريخ الأرض أرض ونائبًا لقائد وحدة بدر.

 

منظومة الصواريخ والقذائف الصاروخية

‏ولفت أفيخاي أدرعي، إلى أن تصفية نشار تضاف إلى تصفية قائد منظومة الصواريخ والقذائف الصاروخية التابعة لحزب الله، إبراهيم محمد قبيسي، إلى جانب عمليات تصفية طالت العديد من قادة هذه المنظومة.

 

‏وأشار متحدث جيش الاحتلال، إلى أنه كما تم القضاء على كل من قائد وحدة الصواريخ الدقيقة في جنوب لبنان ونائبه وغيرهما من قادة الوحدة في جنوب لبنان والتي كانت مسؤولة عن إطلاق القذائف باتجاه وسط البلاد خلال الأسبوع الماضي.

 

 

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