السيطرة علي حريق بقرية أبريم مركز نصر النوبة بأسوان

السيطرة على حريق اندلع فى منزلين وحظيرة مواشى، بقرية إبريم التابعة لدائرة مركز نصر النوبة، شمال محافظة أسوان، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق الذي نشب، مساء اليوم الإثنين، ولم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتعود التفاصيل بعندما تلقى مركز شرطة نصر النوبة برئاسة الرائد محمد الشيخ رئيس المباحث، إخطارًا يفيد بنشوب حريق فى منزلين وحظيرة مواشى بقرية إبريم التابعة لدائرة المركز.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل إمتدادها،دون وقوع إصابات أو خسائر في الارواح.

وانتقل رجال مباحث مركز شرطة نصر النوبة شمال أسوان إلى محل البلاغ لمعاينتة والوقوف على أسباب الحريق.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.