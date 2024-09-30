إعلام عبري: العملية البرية الإسرائيلية جنوب لبنان ستبدأ خلال ساعات

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الاثنين، بأن العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تنطلق خلال ساعات.

وذكرت شبكة "بي بي سي" نقلا عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تنوي شن عملية برية في لبنان.

وأكد المسؤول الأمريكي أن العملية البرية قد تبدأ اليوم.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت أن تل أبيب أبلغت واشنطن بخطط قريبة لتنفيذ عملية برية محدودة النطاق في الأراضي اللبنانية.

توجه إسرائيل لشن عملية برية في لبنان

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الاثنين بأنه على علم بالتقارير بشأن توجه إسرائيل لشن عملية برية في لبنان.

ووفقا للتقارير، فإن العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر حجما من حرب لبنان الثانية التي جرت عام 2006.

وستركز العملية على إزالة البنية التحتية لحزب الله على الحدود وإبعاده إلى ما وراء نهر الليطاني.

كما أشارت صحيفة "جيرزواليم بوست" العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يتجه بشكل متسارع نحو اجتياح بري لمناطق جنوب لبنان، لافتة إلى أن التحضيرات تسير بشكل أسرع مما كان متوقعا.

من جهتها أوضحت "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي يمارس ضغوطا على المستوى السياسي للتصديق على عملية برية في لبنان.