بدء قبول الطلاب ببرنامج "تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي " بحاسبات طنطا

أعلن الدكتور محمد حسين القائم بأعمال جامعة طنطا عن إطلاق برنامج "تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي "بنظام الساعات المعتمدة، بكلية الحاسبات والمعلومات، حيث يدرس الطلاب 138 ساعة، يمكن للطالب الانتهاء من الدراسة ببرنامج "تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي " خلال ثلاثة ونصف سنوات دراسية، سعيا لتأهيل كوادر من الخريجين قادرين تحقيق التميز في جودة التعليم والبحث العملي وإعداد قادة في العلوم الحاسوبية والمساهمة في التنمية الصناعية والمجتمعية.



أكد الدكتور محمد حسين، أن الجامعة تعمل بشكل دائم على استحداث برامج تعليمية متميزة، وفقا للدراسات الفعلية لسوق العمل المحلي والدولي.

مشيراً إلى أهمية مجال "تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي" خاصةً في ظل التطور التكنولوجي الهائل، حيث يعمل البرنامج على تطوير مهارات الطلاب الرقمية في مجال الدعم والتطوير التقني باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يؤهلهم لقيادة المستقبل الرقمي بكفاءة عالية، دعماً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبها أوضحت الدكتورة نانسي الحفناوي القائم بعمل عميد الكلية أن برنامج "تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي" يعمل على إعداد خريجين لديهم القدرة على برمجة الآلة لمحاكاة العقل البشرى وطريقة عمله وقدرته على التفكير والاستفادة من التجارب السابقة، وتحليل البيانات المعقدة بدقة وتأهيل الخريجين بدرجة عالية في مجال علوم البيانات والحوسبة والذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع معايير الاعتماد الأكاديمي والجودة.