محافظ البحر الأحمر يُكرّم أوائل الطلبة بالتعليم العام والأزهري

قام اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكريم الطلاب المتميزين تقديرًا لما حققوه من إنجازات دراسية متميزة. فى احتفالية كبيرة بحضور اللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، و كمال سليمان السكرتير العام المساعد والدكتور هشام منير مدير التربية والتعليم بالبحر الأحمر و عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب وأعضاء التربية والتعليم.

وهذه الاحتفالية السنوية تعكس اهتمام المحافظة بتشجيع الطلاب المتفوقين وتحفيزهم على المزيد من النجاح.

في كلمته خلال الحفل، هنأ المحافظ الطلاب المتفوقين، معربًا عن فخره واعتزازه بالمستوى التعليمي الرفيع الذي حققوه. ووجه شكرًا خاصًا لأولياء الأمور الذين بذلوا جهودًا كبيرة في دعم أبنائهم طوال مسيرتهم الدراسية.

مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان عنصرًا أساسيًا في نجاح الطلاب.

وأكد اللواء عمرو حنفي أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار حرص المحافظة على دعم التعليم وتكريم المتميزين من أبنائها. وأضاف أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مشرق، مشددًا على أهمية استمرار الدولة في تطوير النظام التعليمي بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة.

وأوضح المحافظ أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم والصحة، مؤكداً أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعتبر الاستثمار في العنصر البشري أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة. هذا التوجه يعكس استراتيجية الدولة في بناء مجتمع متعلم ومتقدم.

كما أشار المحافظ إلى أن عملية تطوير التعليم في مصر مستمرة بتوجيهات من القيادة السياسية، حيث أن إصلاح التعليم الأساسي يُعد من أولويات الحكومة ، والهدف هو بناء أجيال قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية وتحقيق النجاح في مختلف المجالات.

وفي حديثه عن دور أولياء الأمور، أكد اللواء حنفي أن تفوق أبنائهم هو ثمرة التعاون والجهود المشتركة بين الأسرة والمدرسة. وأعرب عن امتنانه العميق لدورهم في دفع أبنائهم نحو التميز والنجاح، داعيًا الجميع إلى مواصلة هذا الدعم لمستقبل أفضل للطلبة.

اختتم المحافظ كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لكل القيادات التعليمية والمعلمين في محافظة البحر الأحمر والمنطقة الأزهرية، مشيرًا إلى أن جهودهم في النهوض بالعملية التعليمية أثمرت عن حصول المحافظة على العديد من الجوائز والتفوق في المسابقات المختلفة. كما تمنى للطلاب عامًا دراسيًا مليئًا بالتفوق والنجاح في ظل القيادة السياسية الحكيمة.