الفيوم: تدريب 200 منسق جودة بالإدارات الصحية على الرعاية المرتكزة

نظمت الادارة العامة للجودة بوزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة صافيناز اسماعيل مدير الادارة العامة للجودة بوزارة الصحة والسكان وبرعاية الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم سلسلة تدريبات لعدد 200 من منسقى الجودة بالوحدات والادارات الصحية والعاملين بوحدات التطوير بالرعاية الاساسية .

ثقافة الرعاية المرتكزة حول المريض…



تناول التدريب نظمت الادارة العامة للجودة بوزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة صافيناز اسماعيل مدير الادارة العامة للجودة بوزارة الصحة والسكان المرتكزة حول المريض -ادارة الموارد البشرية بوحدات الرعاية -سلامة البيئة و المنشاة -ادارة وتكنولوجيا المعلومات و المؤشرات - متطلبات السلامة الوطنية و الرعاية المتكاملة -الجودة و تحسين الآداء -تطبيقات مشاريع تحسين الآداء - ادارة وسلامة الدواء.



قام بالتدريب اعضاء الادارة العامة للجودة بوزارة الصحة الدكتورة حنان احمد متبولى استشارى الجودة، والدكتور احمدى احمد استشارى جودة، ومهندس ميشيل مختار ونادر محمد - أخصائى جودة ونصر الحسينى استشارى جودة، ومنال الفقى اخصائى جودة وآمنة فتحى اخصائى جودة.



تم التدريب بقاعات الدكتورة نبيلة المصرى بمستشفى الصدر وقاعة الدكتور احمد عثمان بالزمالة وقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية بحضور و تنسيق الدكتورة حنان كمال مدير إدارة الجودة بالمديرية وأعضاء إدارة الجودة على مدار 3 اسابيع بالتنسيق مع ادارة التدريب بالمديرية بقيادة دكتورة اسماء شريف.

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