الصحة اليمنية: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على الحديدة إلى 62 مدنياً

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على مدينة الحديدة اليمنية أمس الأحد ارتفع إلى 62 مدنياً، بينهم 5 شهداء، في حصيلة غير نهائية.

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، أنيس الأصبحي، الميادين، اليوم الإثنين، بـ"ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن إلى 62 مدنياً بينهم 5 شهداء"، في حصيلة غير نهائية للعدوان الإسرائيلي على محافظة الحُدَيْدَة.

وأوضح الأصبحي بأنّ "معظم جرحى العدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة إصابتهم شديدة ومتوسطة".

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية، شنّت أمس الأحد، عدواناً غاشماً على اليمن استهدف مدينة الحُدَيْدَة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن، وفق ما أكد مراسل الميادين.

استهدف العدوان الإسرائيلي خزانات النفط في ميناء

واستهدف العدوان الإسرائيلي خزانات النفط في ميناء رأس عيسى، وغارات أخرى على محطة الحالي لتوليد الكهرباء في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن، بينما استهدفت غارات أيضاً مطار الحديدة الدولي.

وأكّد مصدر مسؤول في صنعاء للميادين، أنّ العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة ومحطة الكهرباء لن يجعل اليمن يوقف عملياته العسكرية مطلقاً.

بدوره، دان المجلس السياسي الأعلى في اليمن العدوان الإسرائيلي على الحديدة، مؤكداً أنّه "لن يمرّ من دون رد".

وزارة الخارجية اليمنية

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء إنّ "استمرار الكيان الإسرائيلي باستهداف المنشآت المدنية في اليمن دلالة على فشل الكيان وكذبه على امتلاك بنك أهداف".

وكانت القوات المسلحة اليمنية استهدفت في عمليتين قبل يومين هدفاً عسكرياً تابعاً للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة "تل أبيب" بصاروخ باليستي نوع "فلسطين2" الفرط صوتي، أمّا العملية الثانية فطالت هدفاً حيوياً في منطقة "عسقلان" المحتلة بطائرة مسيّرة نوع "يافا".