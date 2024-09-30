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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بالصور تفاصيل القرعة الخاصة بالبطولة العربية لكرة السلة رقم ٣٦

بوابة الوفد الإلكترونية

أقيمت مساء اليوم الإثنين قرعة البطولة العربية للأندية رقم 36، التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري في مدينة الإسكندرية.

وشهدت القرعة التي أقيمت في أحد فنادق الإسكندرية عدة تعديلات، وذلك عقب إعتذار 4 أندية، وهم بيروت والانطواني اللبنانيين، وترجي دراية الجزائري، بالإضافة إلى جمعية سلا المغربي.

وتم توزيع الفرق الـ12 المشاركة في البطولة على مجموعتين جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الاتحاد السكندري (مستضيف البطولة)، سموحة المصري، البطائح الإماراتي، الشارقة الإماراتي، كاظمة الكويتي، العربي القطري.

المجموعة الثانية: سبورتنج المصري، الوحدة الإماراتي، القادسية الكويتي، الغرافة القطري، سيب العماني، شعب حضرموت اليمني.

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الجريدة الورقية