حوار وطني جاد.. أعضاء مجلس الأمناء يجتمعون لمناقشة قضية الدعم

انطلقت منذ قليل جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني لبحث الترتيبات الخاصة بمناقشة قضية الدعم تلك القضية التي تهم جميع المصريين، في إطار حوار وطني جاد هدفه الأساسي تعزيز التواصل بين فئات المجتمع لنتشارك معًا مناقشة أبرز قضايا الوطن والمواطن.

يأتس ذلك بناء على توجيهات وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة جميع القضايا الهامة.

ويضع مجلس أمناء الحوار الوطني الخطوط العريضة للجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية في ظل مستجدات الأوضاع الإقليمية شديدة التعقيد.

وأعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطني عن بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (إيميل/ واتس آب)، وذلك خلال الأسبوعين القادمين بداية من اليوم، وحتي يوم 10 أكتوبر، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها، لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة القادمة.