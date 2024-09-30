نقابة المهندسين بالقليوبية تكريم 74 من حملة الماجستير والدكتوراة

كرمت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية والمهندس ايمن عطية محافظ القليوبية المتفوقين من طلاب الثانوية العامة وحملة الماجستير والدكتوراه والحاصلين علي بكالوريوس هندسة من أبناء أعضاء نقابة المهندسين، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

جاء ذلك بحضور المهندس تامر رمضان أمين عام نقابة المهندسين بالقليوبية، وأحمد محي أمين الصندوق بالنقابة، وإيمان المرسي رئيس اللجنة الاجتماعية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين بالقليوبية، والطلاب والخريجين المكرمين.

وكشف المهندس تامر رمضان أمين عام نقابة المهندسين الفرعية بالقليوبية، أنه يأتي ذلك في إطار حرص النقابة علي تكريم وتشجيع أبناء أعضائها علي التفوق في مراحل دراستهم، مشيرا إلي أنه تم تكريم 41 طالب من المتفوقين بمرحلة الثانوية العامة، وكذلك تكريم 14 من الحاصلين علي بكالوريوس الهندسة، وكذلك تكريم 5 مهندسين من حملة الدكتوراة، وتكريم 14 من حملة الماجستير من أبناء النقابة.

وبدأ حفل التكريم بنقابة المهندسين بالقليوبية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للمهندس مصطفي مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، أكد خلالها علي أن النقابة تسعي بشتي السبل لدعم أبنائها وكذلك المتفوقين تشجيعا لهم علي الاستمرار في التفوق في المراحل المقبلة سواء التعليمية أو العملية.

كما أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في كلمته أن المحافظة تزخر بالعديد من المتفوقين وهو ما شهدته خلال قوائم الأوائل علي مستوى الجمهورية سواء بالثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية، وهو تأكيد علي تفوق أبناء المحافظة.