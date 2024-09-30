صورة تثير شائعات ارتباط أنجلينا جولي من جديد

أثارت أنجلينا جولي المزيد من الإثارة إلى شائعات ارتباطها بعلاقة رومانسية جديدة مؤخرًا، إثر ظهورها برفقة أطفالها باك، 20 عامًا، ومادوكس، 23 عامًا، وابنتها زهرة، 19 عامًا مع مطرب الراب أكالا في العرض الأول لفيلم ماريا في نيويورك مساء أمس، الأحد.

وحضرت الممثلة، البالغة من العمر 49 عامًا، العرض الأول لفيلمها الجديد ماريا مع أبنائها ، خلال مهرجان نيويورك السينمائي الثاني والستين.

وغمرت السعادة أنجلينا وهي تشاهد أكالا، 40 عامًا، وباكس يحتضنان بعضهما البعض، وكانت أثارت جديدة حامت حول أنجلينا ومطرب الراب البريطاني أكالا بعد أن شوهد الثنائي خارجين من فندقها في إيطاليا خلال مهرجان البندقية السينمائي .

وأكدت مصادر مقربة من النجمة لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الثنائي ليسا على علاقة، حيث قال مصدر مطلع إن أنجلينا "صديقة له ولصديقته شانيل التي كانت هناك أيضًا".

وفي أعقاب انفصالها المرير عن براد بيت ، أصبحت أنجلينا قريبة من مغني الراب والناشط السياسي، ورغم ذلك، تجمع الثنائي علاقة قوية، حيث ذكر مصدر ثانٍ: "إنهما يتشاركان نفس الشغف عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاجتماعية والإنسانية"، وأضاف: "لقد تعاونا على مدار السنوات الماضية في العديد من المشاريع التي تركز على قضايا عالمية مثل حقوق الإنسان. وتشيد أنجي به كثيرًا."

وزعمت مجلة In Touch أن أنجلينا كانت ترى الموسيقي بشكل مكثف لمدة "أكثر من عام"، ومع ذلك، زعم مصدر من مجلة People أن أنجلينا "عزباء حاليًا ولا تواعد أي شخص بشكل جدي".

ومن ناحية أخرى يبدو أن أطفال أنجلينا أيضًا معجبون بمغني الراب بعد لقاء باك معه في العرض الأول، إذ ظهر باكس في حالة معنوية رائعة بالمهرجان بعد الحادث المروع الذي تعرض له بالدراجة الإلكترونية في يوليو الماضي، والذي أدى إلى دخوله المستشفى.

وأبهرت أنجلينا الجميع بفستانها الأبيض الأنيق مع تنورة مطوية، ونسقته مع حذاء أسود بكعب عالٍ مفتوح من الأمام.

ارتدت ابنتها زهرة فستانًا أبيض من الحرير، واختار مادوكس بدلة سوداء كلاسيكية، بينما ارتدت باك بدلة رمادية، بالإضافة إلى دعامة معصم سوداء.

وكان من بين الغائبين عن الأحداث أطفالها الثلاثة الأصغر سنا، شيلوه ذات الـ18 عامًا والتوأم فيفيان ونوكس البالغين من العمر16 عاما، الذين تشاركهما مع زوجها السابق براد بيت.