أبواب الفرج العشر كما وردت عن رسول الله
يبحث الإنسان خلال حياته عن سبب الفرج والسعادة، وقد ودر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عشرة ابواب ومفاتيح للفرج، نستعرضها في التالي:
أبواب الفرج كما وردت في القرآن السنة النبوية الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم:
الباب الأول :
سورة الفاتحة فيها سر عجيب و هي الكافية و الشافية و هي رقية.
الباب الثاني:
قول " الله الله ربي لا أشرك به شيئا"
قال صلى الله عليه و سلم لإبنته فاطمة "قولي في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا "
الباب الثالث:
" لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".
قال صلى الله عليه و سلم " كلمة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه".
الباب الرابع:
" حسبنا الله و نعم الوكيل " لأن الله قال في كتابه " الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء".
الباب الخامس:
" لاحول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم".
فإنها كنز من كنوز الجنة كما في الصحيحين
الباب السادس:
كثرة الاستغفار
فإن من أكثر من الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا و رزقه من حيث لا يحتسب.
الباب السابع:
"لا إله إلا الله العظيم الحليم ،لا إله إلا الله رب العرش العظيم ،لا إله إلا الله رب السموات و الأرض رب العرش الكريم".حديث البخاري
الباب الثامن:
" اللهم إني أعوذ بك من الهم و الحزن و أعوذ بك من العجز و الكسل و أعوذ بك من البخل و الجبن و أعوذ بك من غلبة الدين و قهر الرجال".الحديث في الصحيحين
الباب التاسع:
"يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث". و هو من دعاء الاستغاثة و كشف الكرب كان يقوله صلى الله عليه و سلم
الباب العاشر:
"اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين و أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت".