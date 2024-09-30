أسوان تشارك بالملتقى الأول للسياحة والمسئولية المجتمعية بمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال

ضمن فعاليات الإحتفال باليوم العالمى للسياحة لعام 2024 نظمت " مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال – مصر 57357 " بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الملتقى الأول للسياحة والمسؤولية المجتمعية ، وقد كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام سهير مكى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمشاتى بحضور فعاليات الملتقى ، والذى يهدف إلى تسليط الضوء على دور السياحة فى دعم المؤسسات الصحية من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية.

فضلاً عن تعزيز الوعى بدور القطاع السياحى فى دعم مستشفى " 57357 " الذى يمثل واحداً من أهم المستشفيات فى علاج الأطفال المصابين بالسرطان.

حيث يعكس الحدث إلتزام المؤسسات السياحية بتعزيز المسؤولية المجتمعية والمشاركة فى المبادرات الإنسانية التى تسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية.

فضلاً عن أهمية التكافل بين القطاعات المختلفة من أجل التنمية المستدامة ليس فقط على المستوى الإقتصادى بل أيضاً فى الجانب الإنسانى والإجتماعى ، وقامت المؤسسة بتكريم محافظ أسوان ، وتسلمت رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمشاتى درع التكريم .