تشكيل أهلي جدة أمام الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا

يقود النجم الجزائري رياض محرز، تشكيل أهلي جدة السعودي لمواجهة الوصل الإماراتي، في إطار مباريات الجولة الثانية من عمر مرحلة الدوري لمنافسات دوري أبطال آسيا.

واستهل أهلي جدة مشواره الأسيوي بالفوز على بيرسبوليس الإيراني بهدف دون رد، في الجولة الأولى كما فاز الوصل الإماراتي بنفس النتيجة على حساب باختاكور الأوزبكستاني في إطار نفس الجولة.

تشكيل الأهلي أمام الوصل..

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي.

خط الدفاع: علي مجرشي- روجر إيبانز - مريح ديميرال - عبد الله العمار.

خط الوسط: فرانك كيسيه - زياد الجهني - إيفان توني.

خط الهجوم: فراس البريكان - رياض محرز - جابري فيجا.

بدلاء الأهلي أمام الوصل

عبد الله عبده - فهد الحمد - محمد بكر - بسام الحريجي - سعد بالعبيد - علي الأسمري - روبيرتو فيرمينو - ريان حامد - سميحان النابت - عبد الكريم دراسي - فهد الرشيدي - ياسين الزبيدي.