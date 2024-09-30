زيارة مفاجئة لوزير الإسكان لعدد من المشروعات في أسوان

زيارة مفاجئة للدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شملت عدد من المشروعات التنموية والخدمية لتقديم الخدمات المتنوعة بقطاع الإسكان والمرافق بالجودة العالية ، رافقه فيها المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان .

والتى أستهلت بتفقد جهاز مدينة أسوان الجديدة للوقوف على مدى تطبيق خطة التحول الرقمى بالمدينة لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل إلكترونى ، كما تفقدا محطة تنقية مياه الشرب بمدينة أسوان الجديدة لمتابعة سير العمل بالمحطة ، ومنظومة الإسكادا للتحكم والمراقبة ، وسير العمل بالمعمل الخاص بالمحطة ، وسائر مراحل تنقية المياه بالمحطة.

وعقب ذلك قام الدكتور شريف الشربينى والمهندس عمرو لاشين موقف تنفيذ الوحدات السكنية الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أسوان الجديدة ، كما تابع الوزير ونائب المحافظ موقف تشغيل مشروع "The Zen" للسياحة العلاجية والاستشفائية بأسوان الجديدة ، والواقع فى الفيلات المنفذة ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى.

وأختتم وزير الإسكان ونائب محافظ أسوان زيارته بتفقد محطة مياه الشرب بمنطقة خور أبو سبيرة حيث تم الإطمئنان والتأكد من جودة ونقاء المياه ، ودورة التحاليل التى يتم تنفيذها بشكل يومى .