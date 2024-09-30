الجامعة العربية تعقد اجتماعات مكثفة لمكافحة الفساد

تشهد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نشاطًا مكثفًا هذه الأيام، حيث تستضيف اجتماعات هامة لمكافحة الفساد على المستوى العربي خلال هذا الاسبوع.

تُنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين، الدورة الثالثة لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاجتماع السابع للجنة العامة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة. من المقرر أن تُعقد هذه الفعاليات خلال يومي 1 و2 أكتوبر 2024 بمقر جامعة الدول العربية.

وسيسبق هذا الاجتماع عقد الدورة الثالثة لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك في 30 سبتمبر 2024.

استعراض الخطط المستقبلية

وأكدت وزير مفوض د.مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة، أن هذه الاجتماعات تأتي تنفيذًا لقرارات الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عُقدت في مايو الماضي. وستشمل المناقشات استعراض خطة عمل تنفيذ قرارات المؤتمر.

جدول الأعمال

ستتناول الاجتماعات عدة محاور رئيسية، منها:

- استعراض خطة عمل الدورة الخامسة: تقييم مدى تنفيذ الخطط المتفق عليها في المؤتمر السابق.

- مناقشة اختصاصات اللجنة العامة: تحليل الأدوار والمسؤوليات التي تتولاها اللجنة في سياق مكافحة الفساد.

- إجراءات سحب القرعة المؤقتة: تنظيم عملية اختيار الدول التي ستشارك في الاستعراضات.

- جدول الاستعراضات الزمني: تحديد المواعيد والإجراءات اللازمة لتنفيذ التقييمات.

تؤكد بخيت، أن هذه الاجتماعات تعكس التزام الدول الأطراف بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. فهي ليست مجرد تجمع للأفكار، بل هي منصة لتبادل التجارب وتطوير آليات فعالة لمواجهة الفساد الذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في المنطقة.

أهمية التعاون الإقليمي

يتطلب مكافحة الفساد جهوداً جماعية وتعاوناً بين الدول العربية. فالفساد لا يعرف الحدود، وتأثيراته تمتد إلى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. من خلال هذه الاجتماعات، تسعى الدول الأعضاء إلى تعزيز آليات العمل المشترك وتوفير بيئة مناسبة لمكافحة الفساد.

تؤكد هذه الاجتماعات التزام جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء بتعزيز التعاون العربي في مكافحة الفساد، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. كما تعد فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول الأعضاء.

يبقى الأمل معقوداً على قدرة الدول العربية على تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد. تمثل هذه الفعاليات خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر شفافية واستدامة، حيث يظل الفساد عائقاً رئيسياً أمام التنمية والتقدم في المنطقة.