عاجل
الصحة اليمنية: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على الحديدة إلى 62 مدنياً
الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

رضيعة تبتلع قطعة حشيش بالمعادي| التفاصيل الكاملة

صورة رضيعة
صورة رضيعة

أصيبت طفلة رضيعة بمنطقة المعادي ، بحالة تسمم إثر تناولها قطعة حشيش سقطت من والدها على الأرض، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

txt

إطاعة لمشعوذ.. إعدام موظف غاز اعتدى على طفلة ثم تخلص منها خنقاً

txt

«السلك كان عريان» .. تفاصيل وفاة طفلة أوسيم صعقًا بالكهرباء

رضيعة تبتلع قطعة حشيش بالمعادي

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المعادي تضمن ورود إشارة من مستشفى الدمرداش تفيد باستقبال طفلة بالغة من العمر عام مصابة بحالة تسمم أثر تناول مادة مخدرة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن الطفلة تبلغ من العمر عام وأنها تناولت قطعة حشيش صغيرة سقطت من والدها عن طريق الخطأ.

حرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الورقية