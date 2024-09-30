رضيعة تبتلع قطعة حشيش بالمعادي| التفاصيل الكاملة

أصيبت طفلة رضيعة بمنطقة المعادي ، بحالة تسمم إثر تناولها قطعة حشيش سقطت من والدها على الأرض، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

رضيعة تبتلع قطعة حشيش بالمعادي

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المعادي تضمن ورود إشارة من مستشفى الدمرداش تفيد باستقبال طفلة بالغة من العمر عام مصابة بحالة تسمم أثر تناول مادة مخدرة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن الطفلة تبلغ من العمر عام وأنها تناولت قطعة حشيش صغيرة سقطت من والدها عن طريق الخطأ.

حرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.