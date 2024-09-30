عاجل
الصحة اليمنية: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على الحديدة إلى 62 مدنياً
الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

من هو خطيب الفنانة آية عبدالله ؟

خطوبة الفنانة آية
خطوبة الفنانة آية عبدالله

فاجأت الفنانة آية عبدالله، خلال الساعات الماضية جمهورها بخبر خطوبتها، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء فقط.

من هو خطيب الفنانة آية عبدالله 

كشفت آية عبدالله، عن هوية عريسها وهو المخرج محمد العروسي وشهرته "مودي العروسي".

خطوبة الفنانة آية عبدالله 

وكانت أعلنت الفنانة آية عبدالله، خطبتها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

 وشاركت آية عبدالله، جمهورها مجموعة من صور الخطبة، وعلقت عليها قائلة: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.. ‏"ويخلق الله لك إنسانًا لا تجد الأمان إلا بقربه، شبكنا بدبلته وقرينا فتحته وعرفنا نيته وغلاوته عندنا".

آخر أعمال آية عبدالله:

 كانت حققت المطربة آية عبدالله، أخيرًا أول مليون مشاهدة بكليبها الجديد "سمعني كمان" التي طرحتها منذ  أيام عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

 وأبدت المطربة آية عبدالله، سعادتها بنجاح الأغنية وتأثيرها على الجمهور.

وأعربت آية عبدالله، عن سعادتها بطرح أغنية "سمعني كمان" التي وصفتها بالأغنية المختلفة عن أعمالها الغنائية السابقة، مؤكدةً أنها واحدة من أجمل الأغنيات التي قدمتها.

 أغنية "سمعني كمان" من كلمات مؤمن سالم وألحان د. مصطفى العسال، وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز وتصوير أحمد عاشور وإخراج رودينا حاطوم.

مواد متعلقة

شيرين ضيفة برنامج "واحد من الناس".. الليلة

"شبكنا بدبلته".. آية عبدالله تحتفل بخطبتها (صور)

المكرمون في افتتاح الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة للمونودراما

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

التفاصيل الكاملة لعرض افتتاح الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة للمونودراما

تعرف على أولى عروض مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

الأوبرا تواصل تلقي طلبات المشاركة في مسابقة مهرجان الموسيقى العربية

تفاصيل مشاركة فيلم "فجر كل يوم" للمخرج أمير يوسف بمهرجان الجونة السينمائي
الجريدة الورقية