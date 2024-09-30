تعليم الإسكندرية تكشف حقيقة مشاجرة طالبات داخل مدرسة بالعجمي

عقب الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي طالبة على زميلتها بالضرب بمدرسة بالإسكندرية.

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي طالبة على زميلتها بمدرسة مجدي بن حليم، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، باستخدام سلاح أبيض "موس"، ليس له أي أساس من الصحة، ولا يُسمح للطالبات بالدخول بأي سلاح المدرسة، مشيرًا إلى أن ما حدث مجرد مشاجرة كلامية بين الطالبات، وتم حلها على الفور بحضور أولياء الأمور، وتم التصالح بين الطالبات، ، وكل الأمور تسير على ما يرام.

وقالت الطالبة المعتدى عليها من زميلتها بالضرب في مدرسة مجدي بن حليم، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، خلال فيديو لها على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ماحصلش حاجة صاحبتي ضربتني بإيديها مش بموس، وكنت بجيب حاجات من الكانتين".

وأعلنت مدرسة مجدي بن حليم،على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك بيانا توضيحيا ذاكرة: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تود إدارة المدرسة أن تطمئن أولياء الأمور أن طالبات المدرسة جميعهن بخير وسلامة، وترجو منهم عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، حفظكم الله من كل مكروه، مدير المدرسة عفاف محمد.

وحذر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، من نشر الشائعات المغرضة والتي من شأنها أثارة البلبلة، مطالبا بتحري الدقة في نشر الأخبار حفاظا على سمعة الطالبات.