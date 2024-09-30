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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

موعد استقبال التحويلات التكميلية لحجز 1760 وحدة بالمرحلة العاشرة التكميلية ببيت الوطن

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم بدء استقبال التحويلات التكميلية لحجز 1760 وحدة بالمرحلة العاشرة التكميلية بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، مؤكداً حرص الوزارة،  ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،  على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا بالخارج للحصول على مسكنهم الملائم فى وطنهم الأم.


وأوضح وزير الإسكان، أنه وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري، تم تحديث الموقع الإلكتروني لمشروع "بيت الوطن"، اليوم الإثنين 30 سبتمبر، ليتضمن الطرح التكميلي للوحدات بالمرحلة العاشرة التكميلية، بإجمالى 1760 وحدة سكنية بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – حدائق أكتوبر – السادات – المنيا الجديدة – العلمين الجديدة).


وأشار الوزير، إلى أنه لن يتم استقبال أية تحويلات جديدة للحجز بالمرحلة التكميلية للوحدات، وسيكون الموقع متاحاً اليوم الإثنين للراغبين فى الحجز المبدئي، وسيتم  استقبال تحويلات استكمال المقدمات ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 2/10/2024، ولمدة 5 أيام عمل، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز الجديد، وستكون كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة، متاحة على الموقع للراغبين فى الحجز.

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