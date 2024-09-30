حقيقة إحداث تغييرات في هيكلة الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حقيقة ما تداول حول إحداث تغييرات على هيكلة الثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الآليات المعلنة لإعادة هيكلة لمرحلة الثانوية منذ اليوم الأول كما هي دون تغيير.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تداول على لسان الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، حول وجود تعديلات على نظام هيكلة الثانوية العامة.

شائعات تغيير نظام هيكلة الثانوية العامة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات غير دقيقة على لسان الدكتور أكرم حسن حول إلغاء مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي من العام المقبل 2025-2026 لتكون مادة تخصص فقط للصف الثالث الثانوي (شعبة علمي علوم).

وشملت الشائعات: تغيير منهج الفيزياء والكيمياء للصف الثاني من المرحلة الثانوية العامة للعام المقبل 2025-2026 لإضافة الأجزاء الأساسية من منهج الصف الأول الثانوي القديم.

وتتضمن الشائعات: تغيير منهج الأحياء للصف الثالث من الثانوية العامة للعام بعد المقبل 2026-2027 لإضافة المواضيع الأساسية من منهج الصف الأول والثاني الثانوي القديم.

وذكرت التصريحات المزيفة: تعديل منهج العلوم المتكاملة في الثانوية العامة كل عام في ضوء التحديات الجديدة وخرائط وضع المناهج العالمية.

وشملت التصريحات المزيفة أن تكون مادة التاريخ الوطني مادة أساسية لجميع طلاب الصف الثاني الثانوي العام القادم 2025-2026 ولكن بمنهج جديد.