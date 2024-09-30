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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

شيرين ضيفة برنامج "واحد من الناس".. الليلة

شيرين ضيفة برنامج
شيرين ضيفة برنامج "واحد من الناس"

يستضيف برنامج “واحد من الناس”، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في حلقة فنية خاصة على قناة "الحياة"، النجمة شيرين، في العاشرة مساء اليوم، الإثنين.

 تتناول الحلقة كشف العديد من الأسرار الفنية والشخصية في حياة النجمة، التي تحكي عن كواليس أعمالها الفنية ورحلتها منذ لعب الباليه حتى الآن. 

 كما تتحدث شيرين عمن قام باختيار اسم شيرين لها، ولماذا كانت تريد تغيير اسمها الأصلي، وتحكي عن كواليس عملها مع الفنان عادل إمام، وأصعب اللحظات التي عاشتها في حياتها الزوجية، وكيف تتعامل الآن مع أحفادها.  
 
 كذلك تتطرق النجمة عن كواليس عملها مع الفنان الراحل سمير غانم في مسرحية "المتزوجون"، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها الحوار.

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