طريقة عمل نودلز بالسوسيس| وصفة سريعة ولذيذة لكل الأوقات

الـ نودلز من الأطباق الشهية التي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم. تتعدد طرق تحضيره، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعائلات والأصدقاء. من بين الوصفات المتنوعة، تعتبر نودلز السوسيس خيارًا سريعًا وسهلًا، حيث يمزج بين النودلز اللذيذة وقطع السوسيس الشهية، مما يضيف نكهة مميزة وغنية، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير نودلز بالسوسيس خطوة بخطوة، لتستمتعوا بوجبة لذيذة ومغذية في وقت قياسي.

نودلز بالسوسيس

طريقة عمل نودلز بالسوسيس

المكونات

- 200 جرام نودلز (من أي نوع تفضلونه)

- 2-3 قطع سوسيس (دجاج أو لحم، حسب الرغبة)

- 1 حبة بصل مفروم

- 2 فص ثوم مفروم

- 1 حبة فلفل أخضر (أو أي لون مفضل) مقطع

- 1 جزرة صغيرة مقطعة إلى شرائح رفيعة

- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

- 2 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

- 1 ملعقة صغيرة صلصة حارة (اختياري)

- ملح وفلفل حسب الذوق

- بقدونس مفروم للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير

1. تحضير النودلز:

- ابدأ بغلي كمية كافية من الماء في قدر.

- أضف النودلز إلى الماء المغلي واطبخها حسب التعليمات الموجودة على العبوة حتى تصبح ناضجة.

- بعد الطهي، صفي النودلز واشطفها بالماء البارد لإيقاف عملية الطهي.

2. تحضير السوسيس والخضار:

- في مقلاة كبيرة، سخّن الزيت على نار متوسطة.

- أضف البصل والثوم، وقلبهما حتى يصبح البصل شفافًا.

- أضف السوسيس المقطع واطبخه حتى يتحمر قليلاً.

3. إضافة الخضار:

- أضف الفلفل الأخضر والجزر إلى المقلاة، واستمر في التحريك لمدة 3-4 دقائق حتى تنضج الخضار ولكن تبقى مقرمشة.

4. خلط المكونات:

- أضف النودلز المسلوقة إلى المقلاة، ثم صب صلصة الصويا والصلصة الحارة (إذا كنت تستخدمها) على المكونات.

- قلّب جميع المكونات جيدًا حتى تتوزع الصلصات بشكل متساوٍ.

5. التقديم:

- تذوق النودلز واضبط الملح والفلفل حسب الذوق.

- قدّم نودلز السوسيس في أطباق فردية، وزينها بالبقدونس المفروم إذا رغبت.

تعتبر نودلز السوسيس وجبة سريعة ومغذية تناسب جميع الأوقات، سواء كانت غداءً أو عشاءً. يمكن تعديل الوصفة حسب الذوق بإضافة أنواع أخرى من الخضار أو التوابل.