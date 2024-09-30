رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير العملية التعليمية بالجامعة الأهلية

تفقد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الاثنين، سير العملية التعليمية بالجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان، وذلك في إطار حرص الجامعة على انتظام سير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط والتميز بدايةً من العام الدراسي الجديد 2024-2025، وكان في استقباله الدكتور جمال صابر الفقي عميد القطاعات الأكاديمية بالجامعة الأهلية.

بدأت الجوله باجتماع مع مديري البرامج لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بسير العملية التعليمية داخل الجامعة، والموضوعات الخاصة بالبرامج الأكاديمية، وقدم الدكتور جمال الفقي الشكر لدعم الجامعة المستمر لضمان جودة العملية التعليمية.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الجامعة المدرجات والقاعات الدراسية، واطمأن على توفير بيئة تعليمية متميزة متكاملة تساعد الطلاب في التفوق والنجاح، ورحب بالطلاب الجدد وطلاب الفرق الدراسية المختلفة مقدماً لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد متمنياً لهم دوام التفوق.

يشار إلى أن زيارة رئيس جامعة الزقازيق اليوم للجامعة الأهلية جاءت بحضور الدكتورة نادية طه عميد كلية التمريض، ومدير برنامج التمريض بالجامعة الأهلية، والدكتورة نورهان عبدالله مدير برنامج الطب والجراحة، والدكتور حسين الدواش مدير برنامج جراحة الفم والأسنان، والدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء ومدير برنامج المعلوماتية الطبية، والدكتور أحمد جمعة مستشار رئيس الجامعة للسياسات والشئون الاقتصادية

ومدير برنامج التجارة، والدكتور هاني الباسوسي مدير برنامج الصيدلة الإكلينيكية، والدكتور نبيل مصطفى المدير التنفيذي للمعلومات ومدير برنامج الذكاء الاصطناعي، والدكتور هاني عبد الشكور مدير برنامج هندسة الإنشاءات وإدارة التشيد، والدكتور محمود إسماعيل مدير برنامج نظم معلومات الطيران، والدكتور صبري عبد الرحيم مدير برنامج هندسة الميكاترونيات، ولمياء كمال عبد المطلب أمين مساعد الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.