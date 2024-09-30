طريقة عمل باييللا الإسبانية

يعد طبق باييللا الإسبانية من أشهر الأطباق الشهيرة التي تحظى بإعجاب الكبار والشباب فيسهل تحضيره على مائدة الغداء لدفع الملل والرتابه من أفراد الأسرة.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير باييللا الإسبانية بخطوات سهلة وبسيبطة بمكونات موجودة دائما في المنزل.

المقادير

- الأرز : 2 كوب (أرز أربوريو)

- مرق السمك : 4 اكواب

- الجمبري : 12 حبة (كبير الحجم مقشر، منظف ومسلوق)

- الكالاماري : حسب الرغبة (مقطّع إلى حلقات)

- الزعفران : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- سكر : نصف ملعقة صغيرة

- طماطم : 2 حبة (مقشرة ومقطعة لمكعبات)

- الفليفلة الحمراء : 1 حبة (مقطعة إلى مكعبات صغيرة)

- البازيلاء : نصف كوب

- الثوم : فصّان (مهروس)

- زيت الزيتون : 5 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- الليمون : 1 حبة (حامض / مقطع شرائح)

طريقة التحضير

حمّي زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على النار، واقلي البصل حتى يصبح طرياً.

أضيفي الثوم وقلبي المكونات قليلاً، ثم ضعي الطماطم والفليفلة الحمراء، والبازيلاء.

انثري السكر ونكهي بالملح، الزعفران، والبابريكا.

اخلطي جيداً حتى تصبح الطماطم صلصة، ثم أضيفي حلقات الكاليماري واطهي المكونات لدقيقتين.

ضعي مرق السمك فوق الصلصة على نار قوية حتى يغلي، ثم اسكبي ثلاثة أكواب فوق الأرز، وحركي جيداً حتى يتشرب الصلصة.

نكهي بالملح واطهي الأرز على نار هادئة لمدة 18-20 دقيقة حتى ينضج.

قلبي الجمبري في الزيت على نار هادئة لمدة 4 دقائق.

قبل أن ينضج الأرز، صفي الجمبري على وجه الأرز وغطي المقلاة، واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

ارفعي المقلاة عن النار وقدميها مع شرائح الليمون الحامض