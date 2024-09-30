عصابة مكونة من سبعة أشخاص ارتكبت جريمة قتل بشعة في فيصل بالجيزة، بعد أن هاجموا شابًا وسلبوا منه ماله، ثم قتلوه بدم بارد وفرو هاربين.

بلاغ الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على عصابة مؤلفة من سبعة أفراد ارتكبوا جريمة قتل بشعة في منطقة فيصل، حيث استهدفوا شابًا بوحشية وسلبوه ثم قتلوه.

عصابة الموت تقتل شابًا وتسلب منه أموال عقيقة ابنته

في ليلة حالكة، اختفت أحلام أسرة بأكملها مع اختفاء شاب في مقتبل العمر يدعي عبد الرحمن، طموح يعمل بجد لتأمين مستقبل عائلته، عائداً إلى منزله حاملًا معه مبلغًا من المال لعمل عقيقة لابنته الرضيعة كانت هذه الأموال ثمرة تعب وجهد، قرر الضحية النزول عند دائري نزلة كعابيش والمشي مسافة قصيرة لركوب توكتوك يعيده إلى بيته، تلك الليلة، لم يعد عبد الرحمن إلى بيته، لم يعد إلى زوجته التي كانت تنتظره بفارغ الصبر، ولم يعد إلى ابنته التي لم يرها بعد.

ماذا حدث لعبد الرحمن

من حظه السيئ، اعترضته مجموعة من الأشخاص مكونه من 7 أفراد ، الذين رأوا فيه فريسة سهلة، حاول عبد الرحمن بكل ما أوتي من قوة الدفاع عن نفسه وأمواله التي جمعها بشق الأنفس، والتي كان يعتزم بها الاحتفال بمولدته وعمل عقيقة لكن قوة العدد غلبت شجاعته، فهاجموه وسلبوا منه كل ما يحمله.

لم يكتفوا بالسرقة، بل أقدم أحدهم على طعنه طعنة غادرة، أنهت حياته بعد تنفيذ جريمتهم الشنيعة، فرّ المجرمون هاربين تاركين خلفهم مأساة حقيقية.



الامن يضبط المتهمين خلال ساعات ويقدمهم للعداله

في عملية سريعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة، الأمر الذي دفع بوالدة الضحية للتعبير عن خالص شكرها وتقديرها لجهودهم، مطالبةً في الوقت نفسه بتطبيق أقصى العقوبات على الجناة ليكونوا عبرة لغيرهم.