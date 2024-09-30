كيف أحمي نفسي من السحر؟.. الإفتاء تُجيب

كيف أحمي نفسي من السحر؟، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقد كثر البحث عن أعمال السحر وأعراضها وطرق الوقاية منها خاصة بعد واقعة لاعب نادي الأهلي مؤمن زكريا، بعد إدعاء إكتشاف أعمال سحر له في المدافن أدت إلى إصابته السابقة بالضمور العضلي واعتزال الكرة نهائيًا.



كيف أحمي نفسي من السحر؟



وأجاب وسام موضحًا أن السبيل إلى الحماية من السحر بالتعويذات التى وردت فى كتاب الله وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأدعية الصالحين رضى الله عنهم، والمجربات المنقولة الينا من الصالحين والعلماء.



كما وضح أمين الفتوى، أن الشخص الذي تم عمل سحر له، عليه ألا يجزع ولا يحزن ولا ييأس، وأن يكون على يقين بأنه لن يضره شيء إلا بإذن الله تعالى.



السحر والأمراض العضوية



وأضاف وسام، إن وجود الأمراض العضوية يستلزم أن تكون عقليتنا علمية، تبني الوقائع على أسبابها، وأن نتجه للأطباء لمعرفة سبب المرض العضوي وأخذ علاج له، قائلًا: "وبلاش توهم بأن المرض مرتبط بالسحر".



ونصح بقراءة سورة البقرة، ولمن لا يستطيع قرأتها كاملة يوميًا يجوز له أن يسمعها من الهاتف أو التلفاز وخاصة لو تم تشغيلها في البيت لأنها تبطل السحر والحسد، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ»، قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ.







أدعية السحر والحسد:



للهم أبطل كل سحر من أجزاء الحيوان صنعوه اللهم أبطل كل سحر في شعر عقدوه اللهم أبطل كل سحر من آثار المسحور صنعوه اللهم أبطل كل سحر من ملابس المسحور ربطوه وعقدوه اللهم أبطل كل سحر بدم كتبوه اللهم أبطل كل سحر بدم امرأة كتبوه اللهم أبطل كل سحر بدم امرأة صنعوه اللهم أبطل كل سحر بذهب أو فضة أو نحاس أو زئبق صنعوه اللهم أبطل كل سحر بزئبق استجلبوا به الشياطين اللهم أبطل سحر الأرواح اللهم أبطل سحر قلب العقول اللهم أبطل سحر الجنون.





اللهم أبطل كل سحر يغير القلوب اللهم أبطل عقد المحبة اللهم أبطل سحر تعطل الزواج اللهم أبطل سحر العنوسة اللهم أبطل سحر البوار اللهم أبطل سحر صرف الأزواج اللهم أبطل أسحار الجان اللهم أبطل أسحار العاشق اللهم أبطل سحر العاشق من الجان اللهم أبطل أسحار المرض اللهم أبطل أسحار السرطان اللهم أبطل أسحار الجنون اللهم أبطل سحر الوسوسة اللهم أبطل سحر عدم الإنجاب اللهم أبطل سحر الإسقاط اللهم أبطل سحر العقم اللهم أبطل أسحار العقم والنزيف اللهم أبطل أسحار النزيف اللهم حل كل عقد في الأرحام اللهم حل كل العقد.



اللهم أبطل كل سحر يصد الحجاب اللهم أبطل كل سحر يصد عن القرآن اللهم أبطل كل سحر يصد عن الاسلام اللهم أبطل أسحار الكفر والفجور اللهم أبطل أسحار الشك اللهم أبطل أسحار القتل والهلاك اللهم أبطل سحر القتل والانتقام والهلاك اللهم أبطل أسحار السرقة والابتزاز اللهم أبطل كل سحر مستمر اللهم أبطل كل سحر مستمر يجدد اللهم أبطل كل سحر تم بالعيون اللهم أبطل كل سحر تم بنظرة اللهم أبطل كل سحر من عين الساحر تم اللهم أبطل كل سحر قوي اللهم أبطل كل عقدة اللهم أبطل كل عقدة في الأجساد.

