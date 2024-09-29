عبد الله رُشدي عن مؤمن زكريا: السحر حق وقد عانيت منه شخصيًا

قال الداعية عبدالله رُشدي أن السحر حق وقد يصيب المرء بالمرضِ ويتسبب في الخراب بين الزوجيْنِ، وهو من الأشياء غير الماديةِ التي جعلها الله سبباً للضرر، فكما خلق الله أسباباً نراها ونشعر بها تُستَعمَلُ للضرر، فكذلك خلقَ أشياءَ غير محسوسةٍ يترتبُ عليها الضرر ومنها السحر والحسد.

مرض وسحر اللاعب مؤمن زكريا

وجاء ذلك تعليقًا عن تداول الكثير من الأخبارعن العثور على أعمال سحر لنجم الأهلى والمنتخب السابق مؤمن زكريا، أمام المدفن الخاص بمجدي عبد الغني، نجم المنتخب الوطني السابق.

وكان قد ابتعد مؤمن زكريا، عن ممارسة كرة القدم بشكل كامل منذ يوليو 2019، بعد إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر لا يصيب سوى شخص واحد من بين كل 2 مليون شخص.

معاناة رُشدي مع السحر

وعلق رُشدي قائلًا : “ولقد عاينتُ ذلك بنفسي في مواقف لا أُحصيها، ورأيت كيف قد يؤثر السِّحر في الإنسان في جسده ونفسيتِه ومعاشِه"، وتابع: “وانتبهوا لأن هذا السبب ليس فوق قدرة الله، فكما أن المرضَ يسري في جسدك بإرادة الله فكذلك السِّحر؛ إذا شاء الله أَجْراه وإن شاء أبطلَه"

معنى النفاثات في العقد

وأوصى رُشدي بقرأة قول الله تعالى: "ومن شرِّ النَّفَّاثاتِ في العُقَدِ"، وأن النفاثات هنا تُشير إلى السَّاحرات؛ حيث لديهنَّ طريقة من الطرق وهي من أبشع طُرُقِ السحر ألا وهي صِناعةُ "العُقَدِ"،فإذار أراد الله للسِّحر أن يعمل فإنه يكون بسبب هذه "العُقَدِ" التي صنعتْها الساحرات.

وأضاف رُشدي أنه لا داعي لأن نستهجنَ كل شيء؛ لأنه للأسف الحياة المادية طَغَتْ علينا حتى أَنْسَتْنا وجود عالمٍ آخر.

إن الأجانب ليس عندهم سحر وحسد!

وأجاب رُشدي عن تساؤل يتردد كثيرًا حول عدم وجود السحر والحسد عن الأجانب، فقال: أن هذا خطأ لأنه لديهم كل ذلك ومنهم من يتعامل مع السحرة لكن تحت تسميات أخرى عندهم كالتواصل مع الذات والتناغم مع قُوَى الكون على عادة الأجانب في استخدام التلطيف وتحاشي الأسماء الصريحة الواضحة.

والجدير بالذكر أن نجم المنتخب الوطني السابق مجدي عبد الغني قد نفى كل ما يقال حول وجود سحر عند مدافنه وأنها إشاعات لا اساس لها من الصحة.

