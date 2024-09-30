ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة السادسة

اسدل مساء الاحد الستار على مباريات الجولة السادسة من مباريات الدوري الانجليزي والتي اسفرت عن احتلال ليفربول لصدارة الدوري بعدما حقق الفوز خارج ملعبه على فريق ولفرهامبتون بهدفين لهدف حيث عاد محمد صلاح للتهديف من جديد بتسجيله الهدف الثاني للريدز ليرفع رصيده الى اربعة اهداف في صراع هدافي الدوري الانجليزي لهذا الموسم .

واستفاد ليفربول في اقتناص صدارة ترتيب الدوري الانجليزي من تعادل مانشيستر سيتي المتصدر السابق امام نيوكاسل في قمة الاسبوع التي اقيمت على ملعب سانت جيمس بارك فيما حقق ارسنال ثالث المتراهنين على اللقب فوزا صعبا على ليستر سيتي بثلاثة اهداف مقابل هدفين .

وهذا هو ترتيب الهدافين للدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة السادسة :

1 - ايرلينج هالاند ( مانشيستر سيتي ) 10 اهداف

2 - كول بالمر ( تشيلسي ) 6 اهداف

3 - لويس دياز ( ليفربول ) 5 اهداف

4 - براين مبيمو ( برينتفورد ) 5 اهداف

5 - جو دوران ( استون فيلا ) 4 اهداف

6 - نيكولاس جاكسون ( تشيلسي ) 4 اهداف

7 - محمد صلاح ( ليفربول ) 4 اهداف

8 - اولي وايتكينز ( أستون فيلا ) 4 اهداف