وكيل إفريقية النواب: العالم منبهر بنجاحات المصريين ودعمهم لسياسات السيسي داخليًا وخارجيًا

اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة بمثابة دليل واضح على حجم التحديات والمخاطر التي تحيط بالدولة المصرية نتيجة التطورات السريعة بالمنطقة، واتساع رقعة الصراع، التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الأمن القومي للمنطقة بصفة عامة والمصري بصفة خاصة.



وأوضح "سليم" فى بيان له أصدره اليوم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كعادته دائما فى مصارحته لشعبه كشف عن موقف مصر الثابت في دعم القضايا الوطنية الإقليمية العربية والإفريقية وممارستها سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية، حفاظًا على الأمن القومي بالمنطقة مؤكداً أن الشعب المصرى آلعظيم يثق ثقته مطلقة فى سياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية ولعل أكبر دليل على ذلك اصطفاف المصريين ووحدتهم وتماسكهم ووقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى.

وأكد الدكتور محمد سليم أن المصريين حققوا نجاحات كبيرة أبهرت العالم كله فى مساندتهم ودعمهم وبلا حدود للرئيس السيسى وللدولة المصرية من خلال الوحدة والتماسك والتلاحم بين أفراد الشعب وإلى جانب القيادة السياسية والدولة المصرية، وتحمل الجميع المسئولية كاملة وبكل سعادة وفخر تجاه الوطن لمواجهة كافة التحديات التي قد تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي مصر.

وأكد الدكتور محمد سليم أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بأن جهود مصر بقيادة الرئيس السيسى كانت ولازالت ستظل دؤوبة وثابتة لإنهاء حالة الحرب والصراع التي تشهدها المنطقة ودعم الأشقاء العرب والأفارقة في قضاياهم الوطنية باعتبار أمنهم جزء لا يتجزء من الأمن القومي المصرى مشيراً الى احترام وتقدير المجتمع الدولى للدور المصرى الوطنى والمحورى والتاريخى تجاه جميع القضايا والملفات العربية والإقليمية والأفريقية والدولية