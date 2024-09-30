وزير الشباب: وصلنا إلى 431 نادي للسكان على مستوي الجمهورية ونسعى للمزيد

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفير أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، إيڤ ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطيه، محافظ القليوبية، وهشام الروبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة اتجاه، احتفالية مرور 10 سنوات على إنشاء أندية السكان في مصر.

ومن جانبه أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة مفردات منظومة العمل الشبابى والرياضي.

واضاف "إن احتفالنا اليوم بمرور عشر سنوات على إطلاق أندية السكان هو احتفال بإنجاز عظيم، وإثبات على نجاح رؤية قيادتنا الحكيمة في الاهتمام بالشباب في شتي المجالات واعطائهم الأولوية وجعلهم هدفاً في أي جهــد تبذلــه الدولــة لتحقيــق التنميــة، ومــــن ثــــم فقــــد صــــممت سياســــاتها وبرامجهـــا التنمويـــة واضـــعة مصـــلحة الشباب المصري في المقدمة".

وأكد أن الشباب وطـــاقتهم الحيويـــة بمثابـــة الوقـــود لاســــتمرار تطــــور المجتمعــــات التــــي يعيشــــون فيهـا، وهـو مـا أكـده جـدول أعمـال القـرن الحـادي والعشرين للأمم المتحدة فـي الفصـل الخـامس والعشـــرين المعنـــي بالأطفال والشَّـــباب فـــي التّنمية المستدامة"، موضحًا أن هناك حاجـة إلـى مشـاركة شـباب اليـوم فـي صـنع القـرار المتعلـق بأمور البيئة والتنمية، بالإضافة إلى تنفيذ البـرامج والأنشطة.

وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بالشباب فــي إطـــار البُعـــد الاجتمـــاعي لسياســـاتها التنمويـــة؛ بغيــة التأكيــد علــى أهميــة دورهــم فــي المجتمــع، وضـرورة مشـاركتهم فـي جميـع مجـالات التنميـة الشاملة التي تشهدها البلاد.

وأشار إلى أن هذا الاهتمـــام غيـــر المســـبوق، ياني تطبيقًـا لمبـادئ الدسـتور المصـري ويتماشـــى مـــع اســــتراتيجية الدولــة للتنميــة المســتدامة "رؤيــة مصــر 2030".

وأضاف ان التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه نموذجاً يحتذي به في التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والمنظمات الأممية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بشؤون الشباب.