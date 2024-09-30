برلماني: رسائل الرئيس في احتفالية الشرطة أكدت قدرة مصر على حماية أمنها القومي

وصف الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفاليه تخرج دفعه جديدة من أكاديمية الشرطة الواضحة والحاسمة والتى أكدت قدرة مصر بجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وشعبها العظيم تحت القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسى على حماية أمنها القومي مشيراً إلى أن هناك حالة من الارتياح الشعبي الكبير وواسع النطاق لدى جميع المصريين بعد متابعتهم لخطاب الرئيس السيسى والقضايا المهمة التى جاءت به.

وأكد " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم أن السياسات الحكيمة للرئيس السيسى داخلياً وخارجياً جعلت مصر تتمتع بسياسات متوازنة وتحظى بتقدير واحترام كبيرين اقليمياً وعربياً ودولياً رغم الاضطرابات التي تحدث في المنطقة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته يدرك ويعى جيداً أن مصر بمثابة بوصلة الاستقرار والإسلام والأمن لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها

وأكد الدكتور محمد الصالحى مصر بقيادة الرئيس السيسى حذرت ولاتزال تحذر كثيرًا من تداعيات هذا الصراع في المنطقة، والذي حتمًا سيؤدي إلى توسيع رقعة الصراع وكذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة مطالباً من المجتمع الدولى سرعة التحرك لإنقاذ منطقة الشرق الأوسط من السياسات الخطيرة وغير الشرعية من سلطات الاحتلال الإسرائيلى

وأعلن الدكتور محمد الصالحى تأييده التام لتأكيد الرئيس السيسي خلال خطابه على دور الشعوب في الحفاظ على صمود الأوطان من خلال إدراك حجم التحديات التي تواجهنا على الحدود الغربية والجنوبية والشرقية خلال المرحلة الحالية مثمناً الوعى الكبير لدى الشعب المصرى العظيم بتعقيدات الموقف وادراكه لحجم التهديدات بالمنطقة خاصة وأن التصعيد الحالي خطير للغاية ويؤثر على أمن واستقرار المنطقة