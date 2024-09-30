ضبط محاولة تهريب هواتف محمولة وأجهزة تابلت عبر مطار الغردقة

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسه عبد الجابر محمد موسي مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا اشتبه محمد جابر مأمور اللجنة الجمركية فى راكب ألماني الجنسية من أصل سوري قادم من تركيا أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة شنودة كندس تحت إشراف محمد صبحي رئيس القسم فتم تأكيد الإشتباه .

وقام مهند أحمد سامي نائب مدير الإدارة بتكليف عادل قرني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٧١ من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت ماركات وأشكال وأحجام مختلفة داخل حقائبه .

وقام بالجرد والتحريز خالد صالح واسلام موسي ومحمود جمال بحضور أحمد طايع بالأمن الجمركي وعبد المحسن الشعيني مدير ادارة الامن الجمركي

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية ودكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذالجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.