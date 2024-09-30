رئيس القابضة للمطارات يستقبل فريق الكرة الشاطئية

بعد فوزه ببطولة الجمهورية للشركات..

استقبل المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة ‏الجوية والعضو المنتدب التنفيذي - الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق كرة القدم الشاطئية بالشركة ‏القابضة، تقديرا للإنجاز الكبير الذي حققوه بالفوز بكأس بطولة الجمهورية للشركات لأول مرة ‏في تاريخ الشركة القابضة.‏

وأشاد رئيس الشركة القابضة بإنجاز فريق الكرة الشاطئية الذي يعد إنجازا رياضيا مشرفا لعموم قطاع ‏الطيران المدني، مؤكدا على ضرورة دعم النشاط الرياضي والاجتماعي انطلافا من ‏تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركة، ودور النشاط الرياضي في رفع الروح المعنوية ‏وتعزيز الروابط الاجتماعية وزيادة معدلات الكفاءة والانتاجية بين العاملين.‏