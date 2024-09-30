استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية" في سوهاج

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، استمرار المديريات والقطاعات المختلفة بالمحافظة جهودها في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي انطلقت فعالياتها 17 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة 100 يوم بمشاركة كافة الوزارات، وأجهزة الدولة المختلفة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والتي تستهدف تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة، والخدمات المتنوعة لكافة الفئات العمرية.

ونظمت مديرية الصحة بسوهاج، خلال اليوم الحادي عشر للمبادرة، عددا من الأنشطة والفعاليات والقوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "؛ وذلك في مجال " الكشف عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي، دعم صحة المرأة المصرية، العناية بصحة الأم والجنين، علاج ضعف السمع بين الأطفال حديثي الولادة، فحص المقبلين على الزواج، الرعاية الصحية لكبار السن، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، قلبك أمانة، خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة، خدمات الطب الوقائي والتطعيمات، الخدمات العلاجية والقوافل العلاجية، خدمات مكافحة الأمراض المتوطنة"، وقد استفاد منها 2742 مواطن .

وقامت مصلحة الشهر العقاري، ومحكمة سوهاج الإبتدائية بتقديم خدماتها التوثيقية للمواطنين، بمجلس قروي " بيت داوود "بمركز ومدينة جرجا، وقامت مديرية الطب البيطري بـ 55 فعالية منها" قوافل بيطرية علاجية، ومسح تناسلي، وحملات تفتيش على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، وحملات تطعيم ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة"، استهدفت قرى ومراكز المحافظة.

ونظمت مديرية الزارعة 3 فعاليات بقرى " بني منصور بالبلينا، والبطاخ ونجع أبو عوض بالمراغة، وديوان مديرية الزارعة"، تضمنت " ندوة إرشادية عن مكافحة القوارض، دورة تدريبية عن الإنتاج الحيواني، وندوة إرشادية عن زراعة البسلة"، استفاد منها 51 مزارع، ونظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون مع مديرية العمل مبادرة " إدرب إتأهل " بأخميم، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان"، بحضور 80 مواطن،

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة 17 فعالية بـ " نادي سوهاج الرياضي، ومراكز شباب " الري، المحامدة القبلية، البطاخ، سلامون، الصوامعة شرق، مدينة سوهاج، الحما، السوالم، الملاعب المفتوحة"، شملت " المشروع القومي لأطفال التوحد، ونادي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأنشطة كشفية، ومعرض منتجات أندية الفتاة والمرأة، والكورال، والموسيقى الوترية، وشعبة الرياضي هوايات "قدم، وتنس طاولة "، استفاد منها 690 من شباب وأبناء المحافظة .

وقامت مديرية العمل بتنظيم عدد 10 فعاليات، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية "، تضمنت برامج تدريبية على " المخبوزات، الخياطة، الكهرباء، مشغولات، صيانة المحمول، المساحة، السباكة، التبريد والتكييف، استفاد منها 148 من شباب وأبناء سوهاج، ونظمت مديرية التربية والتعليم عدد 11 فعالية، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية "، استفاد منها 370 من شباب وأبناء سوهاج، وقامت مديرية التنظيم والإدارة بتقديم الدعم الفني في مجال الخدمة المدنية، والتفتيش المالي والإداري، ومجالات الموارد البشرية بإدارة طهطا التعليمية .