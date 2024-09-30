للدايت.. طريقة عمل ساندوتش برجر صحي في المنزل

وجبة البرجر واحدة من أكثر الأطباق شعبية في جميع أنحاء العالم، إلا أن التحضير التقليدي قد يحتوي على سعرات حرارية عالية ودهون مشبعة. لذلك، أصبح من المهم العثور على بدائل صحية تتناسب مع أنظمة الدايت، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل ساندوتش برجر صحي، يساعد في تحقيق التوازن بين الاستمتاع بالنكهة والتغذية الصحية.

ساندوتش برجر دايت

طريقة عمل برجر دايت

المكونات

- لعمل البرجر:

- 500 غرام من لحم الدجاج المفروم أو اللحم البقري الخالي من الدهون.

- 1 بصلة صغيرة مفرومة.

- 2 فص ثوم مفروم.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- ملعقة صغيرة من البابريكا (اختياري).

- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

- لإعداد الساندوتش:

- خبز برجر كامل الحبة أو خبز الشوفان.

- شرائح من الطماطم.

- شرائح من الخيار.

- أوراق من الخس.

- ملعقة صغيرة من المايونيز الخالي من الدهون أو الزبادي اليوناني.

- شرائح من الأفوكادو (اختياري).

طريقة التحضير

1. تحضير البرجر:

- في وعاء كبير، اخلط اللحم المفروم مع البصل والثوم والملح والفلفل والبابريكا والبقدونس حتى تتجانس المكونات.

- شكل الخليط إلى أقراص برجر بحجم متساوي.

2. طهي البرجر:

- سخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة. يُفضل عدم استخدام الزيت لتقليل السعرات الحرارية.

- اطهي أقراص البرجر لمدة 5-6 دقائق على كل جانب، حتى تنضج تمامًا.

3. تجميع الساندوتش:

- ضع قرص البرجر المطبوخ على نصف خبز البرجر.

- أضف شرائح الطماطم والخيار وأوراق الخس.

- ضع ملعقة من المايونيز الخالي من الدهون أو الزبادي، ثم أضف شرائح الأفوكادو إذا رغبت.

- ضع نصف الخبز الآخر على الساندوتش.

نصائح

- يمكنك إضافة بعض التوابل حسب الذوق مثل الكاتشب أو الخردل ولكن تأكد من أنها خالية من السكر الزائد.

- لتحضير ساندوتش أكثر صحة، يمكن إضافة شرائح من الجبن قليل الدسم.

يعتبر ساندوتش البرجر للدايت خيارًا لذيذًا ومغذيًا، يسهل تحضيره في المنزل. من خلال استخدام مكونات صحية، يمكنك الاستمتاع بالنكهة الشهية للبرجر دون الشعور بالذنب، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمتبعين لبرامج الدايت.