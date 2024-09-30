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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

"شبكنا بدبلته".. آية عبدالله تحتفل بخطوبتها (صور)

المطربة آية عبدالله
المطربة آية عبدالله وخطيبها

أعلنت الفنانة آية عبدالله، خطوبتها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

وشاركت آية عبدالله، جمهورها مجموعة من صور الخطوبة، وعلقت عليها قائلة : "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.. ‏"ويخلق الله لك إنساناً لا تجد الامان الا بقربه، شبكنا بدبلته وقرينا فتحته وعرفنا نيته وغلاوته عندنا.

آخر أعمال آية عبدالله

وكانت حققت المطربة اية عبدالله، مؤخرًا أول مليون مشاهدة بكليبها الجديد "سمعني كمان" التي طرحتها منذ  أيام عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأبدت المطربة آية عبد الله، سعادتها بنجاح الأغنية وتأثيرها علي الجمهور

وأعربت آية عبدالله، عن سعادتها بطرح أغنية "سمعني كمان" التي وصفتها بالأغنية المختلفة عن أعمالها الغنائية السابقة، مؤكدةً على أنها واحدة من أجمل الأغنيات التي قدمتها.

أغنية "سمعني كمان" من كلمات مؤمن سالم والحان د. مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله. وانتاج لايف ستايلز ستوديوز و تصوير احمد عاشور و إخراج رودينا حاطوم

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