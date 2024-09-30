الأرصاد تحذر من ظواهر جوية مرتقبة.. تفاصيل

يترقب العديد من المواطنين التغيرات الجوية المستقبلية مع انطلاق فصل الخريف المعروف بتقلباته ورياحه وخماسينه.

وتوضح الأرصاد أنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلاً.

فيما حذرت هيئة اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط يومى الإثنين 30 سبتمبر والثلاثاء 01 أكتوبر من سرعة الرياح (50) : 70 (كم/س) وارتفاع الأمواج من (4:2.5) متر.

شبورة وأمطار:

كما تتوقع الأرصاد وجود شبورة مائية صباحًا يوم الإثنين 30 سبتمبر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فيما تتعزز فرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء يوم الإثنين 30 سبتمبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

يأتي ذللك إلى جانب وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم الثلاثاء 1 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.