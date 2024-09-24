وزير العمل يلتقي وفدًا من منظمة العمل الدولية لتعزيز التعاون المُشترك

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مايكل مواسيكاكاتا، رئيس وحدة خدمات سوق العمل للتحولات بمنظمة العمل الدولية في جنيف، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك بين "المنظمة" و"الوزارة" فى مجالات التشغيل والعمل اللائق والتدريب المهنى للشباب من الجنسين، وتأهيلهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل في الداخل والخارج .

وأكد وزير العمل على جهود "الوزارة" فى التشغيل والتدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، خاصة المهن المُستقبلية، وذلك داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة، وفقاً للتطورات التكنولوجية الحديثة، كما تعمل على تطوير منصات لدراسة وتحليل معلومات سوق العمل والوظائف المستقبلية، وتسجيل راغبى العمل، وتوفير فرص عمل لهم، وتستقبل طلبيات فرص عمل للعمالة الماهرة من كافة دول العالم .

من جانبه قدم وفد منظمة العمل الدولية شرحًا حول الأهداف والنتائج المتوقعة من المشروع الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ووزارة العمل المصرية حول تعزيز خدمات التوظيف العامة.

كما أوضح الوفد أن المشروع يُثري الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، التى تدعمهما المنظمة، ويُساهم في تعزيز وتنسيق خدمات التشغيل، وبرامج سوق العمل لتأهيل الشباب لكي يكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل..وأشار الوفد إلى أنه جار إجراء العديد من المشاورات والمناقشات لوضع إستراتيجية للنهوض بخدمات التوظيف، وبرامج سوق العمل النشطة في مصر، مع التركيز على الأطر القانونية والمؤسسية للسياسات، ونظام حوكمة خدمات التوظيف العامة، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات ذات الصلة بهذا الشأن.

كما أشاد الوفد بالدور البارز الذي تلعبه وزارة العمل المصرية في تأهيل الشباب من الجنسين للدخول والمنافسة في سوق العمل.

شارك فى اللقاء من جانب منظمة العمل الدولية سارة صبري، مديرة قسم البرامج بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ورولاند سارتون إخصائي التشغيل بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، وهالة فتحي استشاري خدمات التوظيف للمنظمة.

ومن وزارة العمل: إيهاب عبد العاطى، المستشار القانوني للوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهند محمد مدير عام الادارة العامة لمعلومات سوق العمل، وهبة أحمد، مدير عام الادارة العامة للتشغيل، وكريمة مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الاجانب، ومهيب مدير عام الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير ، وعطيات ابو زيد باحث أول بالإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية .