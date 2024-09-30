رئيس الوزراء يلتقي وزير الشباب والرياضة لمتابعة عدد من ملفات العمل

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة، بحضور مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة للشئون الاستراتيجية والمعلومات.

واستعرض الوزير عددًا من الملفات التي تضمنت: الموقف التنفيذي لمشروعات الإنشاءات الشبابية والرياضية والافتتاحات، وبعض المقترحات لزيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ونتائج وأداء البعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وموقف شبكة المعلومات والربط الالكترونية مع الهيئات الرياضية والشبابية.

وتطرق الدكتور أشرف صبحي في بداية عرضه إلى موقف مشروعات الإنشاءات الشبابية والرياضية والمشروعات الجاهزة للافتتاح، موضحًا أنها تشمل: مركز التنمية الشبابية بأكتوبر، تطوير المدينة الشبابية بالمنيا، معسكر القرش بالإسماعيلية، حمام سباحة المدينة الشبابية بالغردقة، وحمام السباحة الأوليمبي بنادي رويال.

وفي إطار مشروعات الإنشاءات الشبابية والرياضية أيضًا، عرض الدكتور أشرف صبحي، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المدينة الشبابية في مدينة "الطود" بالأقصر، والذي يتم تنفيذه على مساحة 63 ألف متر مربع، ليضم فندق إقامة بواقع 550 سريرًا، ومطبخًا، ومطعمًا، ومسرحًا، وملعب نجيل طبيعي، وحمامي سباحة، وملعبين خماسيين، وملعبًا متعددًا.

كما أشار الوزير إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المدينة الشبابية بمحافظة أسوان أيضًا، والذي يتم تنفيذه على مساحة 30 ألف متر مربع، ليضم فندق إقامة بواقع 350 سريرًا، ومطبخا، ومطعما، ومسرحا، ومغسلة، وقاعات متعددة الأغراض.

و استعرض الدكتور أشرف صبحي بعض المقترحات لزيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي، منوهًا إلى تزايُد اهتمام الدول المتقدمة والنامية على حد سواء بتطوير الجوانب الاقتصادية للرياضة، وهم ما يُحفز على صياغة وتقديم بعض المقترحات لتطوير المنظومة الرياضية في مصر وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

ولفت الوزير إلى عدد من المقترحات التي تشمل: استكمال تطوير البنية التحتية الرياضية وزيادة الاستثمارات وتعزيز الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص، ودعم الصناعات المرتبطة بالرياضة، وتحفيز القطاع المصرفي علي تقديم حزم تمويلية للراغبين في الحصول على فرص الاستثمار في مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية، وكذا التقييم المستمر للمنظومة الرياضية بأكملها.

بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية في مجال الرياضة من خلال تطوير برامج تعليمية وتدريبية موجهة، والتركيز على الرياضات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية، وتقديم الدعم والتنظيم للأنشطة الرياضية غير الرسمية لدمجها في الاقتصاد الرسمي، وغير ذلك من المقترحات.

واختتم الوزير حديثه قائلا: إنه تتم دراسة إنشاء حساب فرعي للرياضة في مصر بحيث يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور الرياضة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وعرض وزير الشباب والرياضة، في سياق آخر، تقريرًا حول نتائج وأداء البعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في الدورة المنقضية للألعاب الأولمبية، سعيًا لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية.

وتناول الوزير مراحل الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية بباريس، بما في ذلك البرامج الفنية والخطط التدريبية وبرامج الرعاية الفردية للأبطال، والدعم الحكومي المقدم، بالإضافة إلى نسب مشاركة أعضاء البعثة المصرية في الألعاب المختلفة، والنتائج المتحققة، وكذا استعراض البرامج المُستحدثة خلال هذه الدورة لرعاية الأبطال الرياضيين بالاتحادات، والتي تضمنت برنامج المُعد النفسي، وبرامج التغذية والقياسات، ومخطط الأحمال والتأهيل البدني، وغيرها من البرامج.

كما عرض الدكتور أشرف صبحي أبرز ملامح الرؤية المستقبلية للإعداد لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك في إطار توجيه رئيس الجمهورية، بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، في ضوء الضوابط المقترحة وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق أفضل نتائج ممكنة من اللاعبين المشاركين.

وخلال الاجتماع أيضًا، تناول الوزير موقف شبكة المعلومات والربط الإلكترونية مع الهيئات الرياضية والشبابية، موضحًا أن هذا المشروع يستهدف توفير لوحة معلوماتية تعرض مجموعة من التقارير والمؤشرات والإحصائيات لبيانات الوزارة والهيئات والاتحادات التابعة لها، من خلال قاعدة بيانات متكاملة، لضمان رفع مستوى الخدمات المقدمة من الوزارة من خلال إتاحة خدمات الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية عبر البوابة الإلكترونية، والسعي لدقة وجودة المعلومات من خلال مجموعة من التقارير السريعة والفعالة.

ولفت إلى أنه تم التعاقد مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، لإنشاء وتصميم وتطوير شبكة معلومات الرياضة المصرية واللوحة التفاعلية المعلوماتية، كما تم تطبيق تسجيل البيانات الخاصة باللاعبين المستحقين للحافز الرياضي من الاتحادات الرياضية على شبكة الرياضة المصرية، وجارِ التوسع من أجل تطوير شبكة المعلومات لتشمل مراكز الشباب والهيئات الشبابية.