مسلم 3D.. لعبة فيديو تُحارب الإسلاموفوبيا

قامت شركة ناشئة في المجال الرقمي بإنشاء لعبة فيديو تحت اسم "مسلم 3D" ، حيث يمكن للمستخدمين تبني صور رمزية ثلاثية الأبعاد والتحرك في نسخ افتراضية للمواقع الإسلامية المقدسة: المسجد الحرام في مكة، وجسر الجمرات، وسهل عرفات، وغيرها. يمكنهم الصلاة، والقراءة، والتفاعل مع بعضهم البعض، والمشاركة في المهام، والعودة في الوقت المناسب لإحياء لحظات تاريخية حاسمة في التاريخ الإسلامي، أو الشروع في الحج الافتراضي.

نقلًا عن موقع "Rest of World" فقد تم تطوير اللعبة بواسطة Bigitec Studio، وهي شركة ناشئة في مجال الوسائط الرقمية الإسلامية ومقرها ألمانيا.

وقال بلال شبيب، المدير الإداري للاستوديو، لـموقع أن الهدف من اللعبة هو إنشاء "بيئة تفاعلية حيث يمكن للمستخدمين استكشاف ومعرفة المزيد عن الطقوس الإسلامية والتاريخ وأسلوب الحياة بطريقة إيجابية ومقنعة".

وتابع شبيب :"لقد نشأت وأنا ألعب ألعاب الفيديو الخاصة بالمغامرة، وكان حلمي ببناء شيء مماثل يستكشف التاريخ الإسلامي.

لعبة مسلم 3D.. تُحارب الإسلاموفوبيا

ووضح شبيب أن المسلمين يتم تصويرهم في ألعاب الفيديو أو الأفلام على أنهم إرهابيون أو أشخاص متخلفون، وأعتقد أن الإسلاموفوبيا والتحيز لهما جذر واحد: الجهل والافتقار إلى المعرفة".

وأكد شبيب أن وقال إن المبادرات مثل Muslim 3D يمكن أن تساعد في مكافحة التحيز ضد المسلمين.



وبين شبيب أنه في لعبة الفيديو Muslims Game Islam: Eid Blessed، على سبيل المثال، يمكن للاعبين أن يكونوا جزءًا من عائلة مسلمة افتراضية، ويطبخون الطعام للسحور (وجبة ما قبل الفجر في رمضان)، ويذهبون للتسوق لحفل إفطار. تقدم Muslim Tales، التي أنشأتها أيضًا Bigitec، قصصًا تفاعلية تستند إلى القرآن الكريم؛ في Muslim Sadiq 3D، يستكشف اللاعبون محاكاة لمكة والأماكن المقدسة الإسلامية الأخرى.

لعبة مسلمMuslim 3D) 3D)

وقد استوحى شبيب فكرة لعبة Muslim 3D من ألعاب تقمص الأدوار مثل Skyrim وAssassin’s Creed، والتي تسمح للاعبين بإعادة إنشاء مواقع تاريخية مثل مصر القديمة، ويتوفر إصدار تجريبي على متجر تطبيقات Apple مجانًا؛ ويمكن لمستخدمي Windows شراء إصدار مبكر من اللعبة على منصة توزيع ألعاب الفيديو Steam.

كما استطرد شبيب إنه يمكن للمستخدمين شراء رموز NFT "التنفيذية" وإدراج أسمائهم "بشكل دائم في قاعة الدعاء" في اللعبة، ويأمل في جلب لعبة Muslim 3D إلى سماعات الواقع الافتراضي بعد ذلك، وقال إنه يعمل حاليًا على جمع الأموال للإصدار الرسمي للعبة، ويأمل أن يكون لها قاعدة كبيرة من اللاعبين النشطين بمجرد إصداره للنسخة الكاملة.

وقال شبيب إن صناعة ألعاب الفيديو، التي أصبحت الآن قوة بمليارات الدولارات على مستوى العالم، كانت الوسيلة المثالية لنشر رسالة الإسلام، وقال إن "ألعاب الفيديو تجذب الناس من جميع الأعمار والجنسين، وتثبت أن ألعاب الفيديو ليست مجرد وسيلة لإضاعة الوقت، بل هي وسيلة قيمة للتعليم والمشاركة".