الاتحاد العام للمصريين في استراليا يحتفل بالمولد النبوي الشريف

برعاية دار الفتوى والجمعيات الاسلاميه..

شاركت نائب رئيس فرع اتحاد المصريين في الخارج بأستراليا بولايه فيكتوريا الاستاذه نيفين الرفاعي الاحتفال الضخم بذكرى المولد النبوي الشريف في ملبورن " واشوقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم "، برعاية دار الفتوى في أستراليا أقامت الجمعية الإسلامية الاجتماعية وبالتعاون مع العديد من الجاليات الإسلامية في فيكتوريا احتفالا ضخما بمناسبة ذكرى مولد رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام في مجمع ويست جات الرياضي.

وتميز الاحتفال بمشاركة ضخمة للعديد من الجاليات ومن مختلف مناطق ولاية فيكتوريا وبفقراته النافعة والمفيدة وكان على رأس الحضور سماحة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا، ورئيس جمعية المشاريع في أستراليا الحاج محمد محيو ورئيس حكومة ولاية فيكتوريا السيدة جاسينتا والن والنائب الفيدرالي بيتر خليل ممثلا رئيس الحكومة الأسترالية السيد أنتوني ألبانيزي ورئيس الجمعية الهررية الشيخ حمزة محمد الازهري وضيف الجالية الإسلامية في أستراليا فضيلة الشيخ جيل صادق والنائب ايوان والترز والنائب ترونج لو ممثلا رئيس المعارضة السيد جون بيسوتو والنائبة برونوين هالفبيني والنائب إيفان مولهولاند والنائبة كاثلين ماثيوز وارد ورئيس شؤون التعددية الثقافية في فيكتوريا فيفيان نغوين، والسفير الأثيوبي في أستراليا السيد أنور محمد والقنصل العام لجمهورية مصر العربية الأستاذ هيثم مختار والقنصل الفخري للمملكة المغربية رجل الأعمال السيد رولند جبور و القنصل الأريتيري ياسين عمر والقنصل الفخري اللبناني السيد فادي الذوقي.

وممثلين عن شرطة فيكتوريا وفوج الاطفاء وعدد من أعضاء البلديات ولفيف من المشايخ ورؤساء الجمعيات من أبناء الجاليات اللبنانية، السورية، الأردنية، الفلسطينية، السودانية، الهررية، الارترية، المصرية، الباكستانية، الهندية، الصومالية، الأندونيسية، السنغافورية، الماليزية والتركية.

والبداية كانت بدخول الدكتور الشيخ سليم علوان الحسيني والشيخ جيل صادق ويحمل كل منهما أثر من ءاثار رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ومعه كوكبة من المشايخ والدعاة حيث رافقوهم الى المنصة الرئيسية، وهذه الآثار مسندة ومتصلة السند وأول مرة يؤتى بها إلى أستراليا.

والبرنامج الرسمي بدأ بقراءة عطرة من القرءان الكريم بصوت الشيخ محمد ارشاد من الجالية الاندونيسية، ثم كلمة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني.

ومن ثم كانت كلمة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الحاج محمد محيو وقد تركزت الكلمة على تقديم التهاني للمسلمين بهذه الذكرى العظيمة، داعيا كل شرائح المجتمع ان يكونوا دائما في المقدمة لكل ما يعود بالخير على الجالية تلاها كلمة للسيدة السيدة جاسينتا والن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا التي ذكرت فيها سعادتها بمشاركة هذا الحشد الضخم من جميع أطياف المجتمع الأسترالي في ذكرى مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وكما طالبت وتمنت وقف الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وتلا ذلك كلمات لكل من النائب الفيدرالي بيتر خليل ممثلا رئيس الحكومة في أنتوني ألبانيزي تخللها تهنئة بهذه الذكرى العظيمة وكلمة زعيم المعارضة ممثلا بالنائب ترونج لو قدما فيها التهاني للجالية الإسلامية في فيكتوريا.

ثم بدأ المهرجان الإنشادي بمشاركة لطيفة من فريق طلاب المرحلة الابتدائية في مدرسة غلنروي وفريق الانشاد الهرري للذكور ومن ثم مسرحية لطلاب الاعدادية في مدرسة غلنروي الإسلامية تحت عنوان فلسطين والمولد التي أدخلت الفرح والسرور لقلوب الحاضرين ولا ننسى مشاركة الجالية الباكستانية التي أضافت للحفل الشعور بالبهجة والفرح بهذه المناسبة العظيمة.

وثم أتحف الحضور بمشاركة المنشد العالمي الحاج خالد الأطير مع فريق الإنشاد الديني التابع لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في سدني .

اللجنة المنظمة لمهرجان المولد في ملبورن تشكر كل من ساهم في إنجاح الحفل وكل من حضر وتتمنى للجميع