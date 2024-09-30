الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

العروة الشتوية للطماطم انفراجة بأسواق الخضراوات

أسواق الخضراوات
أسواق الخضراوات

أعلن حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن اسعار الطماطم بدأت في الانخفاض  تدريجيا، لافتا إلى أن أسعار الطماطم انخفضت نحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد.

وأضاف عبد الرحمن، أن عداية الطماطم تباع حاليًا من 350  إلى 400 جنيهًا بانخفاض يتراوح من 100 الي 150 جنيه في العدايه الواحده  ليباع كيلو الطماطم من 20 الي 25 جنيه  للكيلو بانخفاض نحو عشرة جنيهات لكل كيلو طماطم والذي كان يباع من 30 الي 35 جنيه الأيام القليله الماضيه

وأشار ابوصدام، إلى أن سبب الانخفاض يرجع الي ظهور طرح العروة الخريفية وبشائر العروة الشتوية المبكرة مما زاد المعروض مع قلة الطلب، بدأت الأسعار في الانخفاض، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة للسيطرة علي الإرتفاع الكبير في أسعار الطماطم.


من عرض لها في المنافذ الحكوميه باسعار تنافسيه وتشديد الرقابه علي الاسواق وزيادة طرح معجون الطماطم في الاسواق باسعار مناسبة وبكميات كافية

واكد ابوصدام ان تهافت المزارعين علي زراعة الطماطم حاليا في العروه الشتويه سيؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار الطماطم بداية من شهر نوفمبر مع تحسن الاحوال المناخيه وزيادة الانتاج في ظل انخفاض درجات الحرارة وقلة الطلب علي شراء الطماطم، متوقعًا وصول كيلو الطماطم في منتصف نوفمبر للمستهلك بعشرة جنيهات فقط

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