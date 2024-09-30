ذكر عن رسول الله يصل بك إلى درجة القانتين

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يصل بالمسلم إلى درجة القانتين.

ووضح عبدالرحيم أن ذكر القانتين الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن الآتي:

1- أن يقرأ المسلم كل ليلة مائة آية من القرآن الكريم .

فعن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة)

2- أقل ما يخرج المسلم من الغفلة أن يقرأ كل ليلة عشر آيات

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين )

ماذا يفعل الأمي الذي لا يحفظ إلا قصار السور؟

يستطيع أن يقرأ قبل النوم ( قل هو الله أحد ) إلى آخرها ٢٥ مرة

لأن السورة الكريمة ٤ آيات × ٢٥ = ١٠٠

هذا وتكرير السورة الكريمة وارد في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم

ومن أعظم الفوائد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة )

الأوراد النبوية الليلية

1- قراءة سورة الملك كل ليلة لأنها تمنع عن قارئها كل ليلة عذاب القبر

2- قراءة آية الكرسي لأنها تحفظ المسلم من الشياطين

3- قراءة سورة ( الكافرون ) لأنها براءة من الشرك



فضل قيام الليل بعشر آيات ومائة آية

ورد حديث نبوي يدل على أن من يقوم الليل بمائة آية كتبه الله تعالى من الذاكرين القانتين ولم يجعله من الغافلين، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رضي الله عنهما- قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْمُقَنْطِرِينَ».



يجوز للمسلم أن يقرأ المائة آية من القرآن من السور القصيرة ولا يشترط أن تكون فى السور الطوال فقط حتى ينال من ذلك الثواب الذى ذكره سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فى حديثه الشريف.

