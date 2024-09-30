جامعة سوهاج تناقش استعداداتها للمشاركة في التصنيف الدولي للجامعات صديقة البيئة

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي "بداية" وتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدأت الجامعة الاستعداد للمشاركة في التصنيف الدولي للجامعات صديقة البيئة "جرين ميتركس" والذي يهدف لتحفيز الجامعات على التحول إلى جامعات خضراء صديقة للبيئة، وتعزيز الإلتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الإقتصاد الأخضر، في ضوء رؤية مصر للتنمية المُستدامة.

وأشار إلى أنه أصدر قراراً إدارياً بتشكيل فريق عمل لتجهيز ملفات جامعة سوهاج للمشاركة بهذا التصنيف تحت إشراف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة المنسق العام لملف الجامعة.

وفي هذا السياق عقد الدكتور خالد عمران الاجتماع الأول مع اللجنة المسئولة عن تجهيز الملف، مضيفاً أنه سوف يتم تقييم الجامعات وفقًا لـ٦ معايير رئيسية وهى (معيار البنية التحتية والمنشآت، الطاقة والتغيرات المناخية، إدارة المخلفات، إدارة المياه، النقل داخل الجامعة و معيار التعليم والبحث العلمي)، بالإضافة لتقييم موقع مركز التنمية المستدامة على شبكة المعلومات، بحيث يوضح الأنشطة المستدامة للجامعة في كل المجالات، ويبرز الشكل الجمالي للجامعة ومنشآتها و مقوماتها الخضراء.

وأوضح الدكتور حمدي حسانين، أنه جاري الآن العمل على تحديث الموقع الالكتروني لمركز التنمية المستدامة بنسختيه العربية والانجليزية، بالإضافة لتجهيز كل الملفات المطلوبة حيث سيتم الانتهاء من رفع الملفات على المنصة الخاصة بالمسابقة في نهاية شهر أكتوبر القادم، مضيفاً أن فريق العمل يضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس و الجهاز الإداري القادرين على إبراز امكانيات الجامعة في مجال الاستدامة، وخاصة بعد حصول الجامعة على مراكز متميزة عالمياً وافريقياً اربع مرات متتالية في هذا التصنيف العالمي للجامعات المستدامة منذ دخولها فيه عام 2020م لأول مرة.